Вашингтон, 25 сентября, 2019, 08:20 — ИА Регнум. В ходе переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским президент США Дональд Трамп продемонстрировал, что свои личные интересы он ставит выше национальных интересов Соединённых Штатов, заявил журналист Тимоти Л. О'Брайан в статье для издания Bloomberg.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«Просьба Трампа, прозвучавшая на переговорах с Зеленским, говорит о том, что он готов поставить собственные интересы (помешать Байдену, чтобы улучшить свои шансы на переизбрание в 2020 году) выше национальных интересов и безопасности страны», — считает О’Брайан.

По мнению журналиста, Трамп не собирается останавливаться на достигнутом, однако до сих пор правоохранительные органы и обе политические партии США по сути спускали это ему с рук.

«Вопрос заключается не в том, что натворил Трамп, а в том, что избиратели и остальная часть страны будут с этим делать?» — подчеркнул О’Брайан.

Напомним, ранее американские СМИ сообщили о том, что в июле 2019 года в ходе переговоров с президентом Украины Трамп попросил начать расследование в отношении своего политического противника, бывшего вице-президента Джо Байдена, который в настоящий момент является кандидатом в президенты США от Демократической партии.

Также сообщалось о том, что Трамп мог оказать давление на Зеленского, ограничив помощь Украине. Во вторник, 24 сентября, Трамп заявил журналистам, что он действительно задержал отправку помощи, но сделал это для того, чтобы побудить европейские страны расширить их поддержку Украины.

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