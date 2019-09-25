Москва, 25 сентября, 2019, 08:07 — ИА Регнум. В 2020 году в России состоится VI Всемирный фестиваль фольклора. Вопросы проведения фестиваля обсудили на заседании оргкомитета, которое провела вице-премьер Ольга Голодец, сообщается на сайте правительства РФ.

(сс) Gulustan Участницы фольклорного ансамбля в национальных костюмах

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Она напомнила, что Всемирная фольклориада пройдёт с 18 июля по 1 августа 2020 года в Уфе (Башкирия).

«В Россию приедут коллективы из разных стран. Мы должны провести фестиваль на самом высоком уровне», — подчеркнула Голодец.

Как сообщает ИА REGNUM, решение о проведении Всемирного фестиваля фольклора-2020 в России было принято в 2015 году на Всемирной ассамблее международного совета организаций фольклорных фестивалей и традиционного искусства (CIOFF) при ЮНЕСКО.

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