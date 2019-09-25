Симферополь, 25 сентября, 2019, 08:06 — ИА Регнум. Апелляционный суд Амстердама запросил новые документы по делу о золоте скифов и до 1 октября продлил сроки для сбора доказательств о принадлежности коллекции крымским музеям. Об этом 25 сентября сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника Татьяну Умрихину.

Zamunu45 Золото скифов

«Не хватает пока им доказательств, хотят еще аргументов — представляем и мы, и украинская сторона», — рассказала агентству директор музея.

Татьяна Умрихина отметила, что в суд уже были переданы все документы, которые были запрошены ранее. В том числе в Амстердам были направлены доказательства, что артефакты найдены на территории Крыма.

Как передавало ИА REGNUM, 11 сентября директор Центрального музея Тавриды Андрей Мальгин сообщил, что в суд Амстердама были переданы дополнительные доказательства о принадлежности коллекции золота скифов Крыму. В Нидерланды отправили фотографии находок и акты поступления в музеи.