Нью-Йорк, США, 25 сентября, 2019, 07:54 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон выступил на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке, призывая к «построению мира» и «ответственности», сообщает Ouest-France.

Kremlin.ru Генеральная Ассамблея ООН

«Перед лицом современных кризисов у нас есть научные знания, финансирование, потенциал для инноваций, структура ООН. Так чего нам не хватает, чтобы действовать? Смелости», — настаивал глава французского государства.

Эммануэль Макрон призвал США и Иран возобновить «переговоры», чтобы избежать «большого пожара» в Персидском заливе.

«Я не верю в чудеса, я верю в мужество, чтобы построить мир, и я знаю, что США, Иран, все подписавшие договор (Россия, Китай, Франция, Великобритания и Германия) имеют эту смелость», — отметил президент Эммануэль Макрон.

В отношении глобального потепления глава Франции призвал в более широком смысле обязать все страны принять стратегию углеродного нейтралитета в 2050 году.

«Мы не достигаем наших целей в отношении глобального потепления. Мы должны еще сильнее двигаться к конкретным действиям. И глубоко изменить нашу коллективную организацию, саму систему», — заявил Эммануэль Макрон.

Президент французского государства затронул тему равенства между мужчинами и женщинами.

«Борьба за гендерное равенство необходима. Потому что оно еще не победило в наших обществах. Потому что феминицид продолжается во Франции и повсюду в мире. Нам необходимо придать этому правовой статус и принять эффективные меры по искоренению», — подчеркнул президент.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Франции Эммануэль Макрон отметил прогресс в ситуации на Украине, выступая на 74-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

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