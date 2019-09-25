Москва, 25 сентября, 2019, 07:19 — ИА Регнум. Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск ООО «Арт продакшн групп» к ФГУП «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания», взыскав 600 тыс. рублей компенсации за нарушение исключительного права на фотографии Владимира Высоцкого и Марины Влади. Решение суда ещё может быть обжаловано в течение месяца в Девятом арбитражном апелляционном суде, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Иск был подан в конце мая 2019 года. ООО «Арт Продакшн Групп» является обладателем исключительного права на все фотографические произведения авторства Валерия Плотникова на основании договора от 2016 года. В основу этого спора легли три фотографии, показанные в июне 2016 года в телевизионной программе «Прямой Эфир» в сюжете под названием: «Владимира Высоцкого убили друзья!» Сенсационное расследование его участкового». Выпуск правообладатель обнаружил в конце января 2019 года, поэтому иск и был подан спустя почти три года.

Суд требования удовлетворил в полном объёме.

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Напомним, в августе 2019 года этот же истец обратился в суд по интеллектуальным правам, пытаясь обжаловать вердикт первой инстанции по схожему спору с Первым каналом. Тогда речь шла о компенсации за использование фотографий Владимира Высоцкого, Натальи Гундаревой и Николая Караченцова из альбома за авторством фотографа Валерия Плотникова. Первая инстанция снизила запрашиваемую сумму с 600 тыс. рублей до 68 тыс. рублей.