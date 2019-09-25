Кемерово, 25 сентября, 2019, 07:11 — ИА Регнум. Сибирская генерирующая компания (СГК) продолжает подготовку генерирующих предприятий, в том числе крупнейших в Кемеровской области электростанций: Беловской ГРЭС и Томь-Усинской ГРЭС — к несению максимальных зимних нагрузок. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в отделе по связям с общественностью компании.

СГК Беловская ГРЭС. Отопительный сезон в Кузбассе

«Выполнение ремонтной программы идет по графику. В 2019 году СГК направляет на ремонт оборудования кузбасских электростанций свыше 3 млрд рублей. В течение года должен быть выполнен ремонт 142 агрегатов, в том числе 54 котла, 44 турбины и 44 генератора», — пояснили энергетики.

По оперативной информации, на середину сентября завершен ремонт 105 единиц основного оборудования (39 котлов, 33 турбин и 33 генераторов). В частности, большой ремонт в этом году ведется на Беловской ГРЭС и Томь-Усинской ГРЭС, которые являются крупнейшими по установленной электрической мощности станциями Сибирской генерирующей компании в Кемеровской области.

«На Беловской ГРЭС на 2019 год был запланирован ремонт шести энергоблоков. К настоящему моменту в соответствии с графиком завершены работы на четырех из них. Сейчас в ремонте находится энергоблок №6 мощностью 230 МВт, а на ноябрь намечен ремонт энергоблока №1 мощностью 200 МВт. На ГРЭС полностью выполнен годовой план по замене поверхностей нагрева — заменено 115,5 тонны.

Ремонтная программа нынешнего года на Томь-Усинской ГРЭС включает капитальный ремонт трех котлоагрегатов, двух турбин и двух генераторов, а также текущий ремонт одиннадцати котлоагрегатов и семи турбоагрегатов. По данным на середину сентября закончен ремонт десяти котлов и шести турбоагрегатов. Продолжаются ремонтные работы на энергоблоке №6 мощностью 200 МВт, где идет замена 112,8 тонны поверхностей нагрева. А всего до конца года на электростанции заменят около 200 тонн поверхностей нагрева котлов», — отмечается в сообщении СГК.

Помимо этого, в ноябре-декабре на Томь-Усинской ГРЭС будет выполнен ремонт еще трех котлов и двух турбогенераторов. Все ремонтные работы на электростанциях СГК в Кузбассе ведутся в плановом режиме и не оказывают влияния на бесперебойность теплоснабжения потребителей в ходе начавшегося в регионе отопительного сезона.

Как уже сообщало ИА REGNUM, контрольной датой проверки готовности генерирующего оборудования электростанций к несению максимальных зимних нагрузок является 15 ноября 2019 года.

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