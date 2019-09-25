Москва, 25 сентября, 2019, 07:07 — ИА Регнум. Торги на Мосбирже 24 сентября открылись снижением по доллару и евро. Рубль развернулся вниз, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари» Владислав Антонов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар и рубль

Рубль ослабился к своим конкурентам на американской сессии на фоне снижения нефтяных котировок, а также подорожания евро и британского фунта на рынке Форекс. Наибольшие потери он понес против британского фунта.

По итогам дня рубль закрылся снижением к иностранным валютам. Пара доллар/рубль повысилась на 0,23%, до 63,95 руб., евро/рубль — 0,45%, до 70,48 руб., фунт/рубль — на 0,74%, до 79,93 руб.

Британец получил поддержку от Верховного суда Великобритании, который объявил о том, что решение премьер-министра страны Бориса Джонсона приостановить сессию нижней палаты парламента на пять недель было незаконным. Лидеры оппозиции призвали Джонсона уйти в отставку.

Давление на цены на нефть продолжали оказывать сообщения о том, что Саудовская Аравия может восстановить добычу нефти быстрее, чем ожидалось.

Сегодня, 25 сентября, на торгах в Азии баррель Brent торгуется в плюсе на 0,49%. Цена восстанавливается после вчерашнего падения. На Форекс один доллар стоит 63,96 руб. Рост нефтяных котировок поддержит рубль на открытии.

Пик налоговых выплат приходится на 25 сентября. Рубль останется без поддержки к концу недели. Ему поможет держаться около 64 руб. слабость доллара. Давление на доллар сейчас оказывают разговоры о возможности начала процедуры импичмента в отношении президента США Дональда Трампа.

На данный момент это не воспринимается серьезно участниками рынка, но все же. Скорее всего, пара доллар/рубль сохранит боковое движение около уровня 64 руб.

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