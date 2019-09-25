Вашингтон, 25 сентября, 2019, 07:11 — ИА Регнум. Экс-госсекретарь США и кандидат на пост президента страны от Демократической партии на американских выборах 2016 года Хиллари Клинтон поддерживает решение Конгресса США о начале процедуры импичмента президенту Дональду Трампу. Об этом она заявила 25 сентября в интервью журналу People.

Gage Skidmore Хиллари Клинтон

«Я выступаю за начало импичмента», — заявила экс-госсекретарь.

Также она отметила, что для неё это не было лёгким и быстрым решением, однако считает данную ситуацию чрезвычайной.

Кроме этого, Хиллари Клинтон подчеркнула, что такие события, как попытка привлечь президента Украины к заговору с целью навредить бывшему вице-президенту Джо Байдену или потерять такого военного партнера, как Украина, «необходимого для защиты от друга Трампа — президента России Владимира Путина», являются, по её мнению, «достаточными причинами для начала процедуры импичмента».

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее лидер Демпартии США в нижней палате Конгресса Нэнси Пелоси в специальном сообщении объявила о начале процедуры импичмента президента США Дональда Трампа.