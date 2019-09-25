Москва, 25 сентября, 2019, 06:56 — ИА Регнум. Московский арбитраж отказал конкурсному управляющему в наложении ареста на имущество бывших топ-менеджеров лишенного три года назад лицензии «Арксбанка». Заявитель настаивал на аресте имущества в пределах суммы свыше 37,5 млрд рублей. Основное требование о привлечении к субсидиарной ответственности судья пока не рассмотрел, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Банк

Арбитражный управляющий отметил, что с 1 июля 2014 года и по день отзыва лицензии своими действиями фигуранты причинили банку ущерб, когда привлекали средства вкладчиков без отражения в бухгалтерском учете, замещали векселя кредитных организаций задолженностью компаний, которые не ведут реальную хоздеятельность, а также из-за безвозмездного выбытия из собственности банка ценных бумаг. В середине июля 2019 года к бывшим членам правления Дине Пахомовой и Александру Герасименко было подано заявление о привлечении к субсидиарной ответственности на сумму 37 595 351 000 рублей. Претензии суд начнёт рассматривать 28 октября 2019 года.

Одновременно было заявлено требование об обеспечительных мерах в виде ареста имущества. В них заявителю отказано с указанием, что он не обосновал свои притязания.

Напомним, банк «Агентство расчетно-кредитная система» (АО «Арксбанк») лишился лицензии с 19 июля 2016 года. Регулятор уточнил, что у банка, который до этого занимал по размеру активов 286-е место в банковской системе России, обнаружены активы неудовлетворительного качества на фоне отсутствия резервов на возможные потери. Регулятор уточнил, что, «несмотря на введенные надзорным органом ограничения на привлечение денежных средств физлиц, АО «Арксбанк» продолжало проводить агрессивную политику по привлечению вкладов». К началу августа 2019 года у банка имеются обязательства перед 2 482 кредиторами на общую сумму 39 983 440 000 рублей. При этом на момент отзыва лицензии на вклады физлиц в банке приходилось свыше 14,823 млрд рублей.

Банкротом «Арксбанк» признали 21 сентября 2016 года, управляющим была выбрана госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов». Конкурсное производство банка продлится до 21 марта 2020 года.

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Для справки: до банкротства у банка были офисы в Вологодской и Челябинской областях, а также представительства в Белгородской и Воронежской областях.