Специалисты выясняют причину пожара на мусорном полигоне в Новосибирске
Новосибирск, 25 сентября, 2019, 06:20 — ИА Регнум. В Новосибирске на левобережном мусорном полигоне ликвидирован очаг возгорания, сообщили ИА REGNUM в мэрии города. Сейчас идёт подвозка грунта для устранения тления мусора.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Мусорный полигон
Причины возгорания устанавливаются.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что 24 сентября на мусорном полигоне «Левобережный» МУП «Спецавтохозяйство» произошёл пожар. Площадь возгорания составила около 3 тыс. кв. метров. Пожарным удалось ликвидировать открытый огонь на площади 400 кв. м.