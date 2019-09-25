Барнаул, 25 сентября, 2019, 06:02 — ИА Регнум. Алтайские спасатели, которые сегодня, 25 сентября, объявили о проведении учений в аэропорту Барнаула, попросили горожан и гостей города сохранять спокойствие.

ГУ МЧС по Алтайскому краю Учения в аэропорту Барнаула

«На территории аэропорта им. Г.С. Титова по адресу ул. Павловский тракт, 225 будут проведены пожарно-тактические учения по тушению условного пожара на воздушном транспорте», — сказано в официальном сообщении.

Судя по заявленному времени, учения только что начались. О времени их окончания ничего не сообщается.