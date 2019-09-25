Нью-Йорк, США, 25 сентября, 2019, 05:51 — ИА Регнум. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал президента Ирана Хасана Рухани освободить заключенных с двойным гражданством, сообщает агентство Reuters.

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Также британский премьер высказал озабоченность «деструктивной активностью Ирана» на Ближнем Востоке, включая атаки на нефтяные объекты саудовской компании Saudi Aramco. Он призвал иранские власти сесть за стол переговоров и решить вопросы по ядерной сделке Ирана.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Франции Эммануэль Макрон и глава британского правительства Борис Джонсон призвали иранского президента Хасана Рухани встретиться с лидером США Дональдом Трампом на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. По их мнению, Иран не должен упускать возможность провести переговоры с Соединенными Штатами.