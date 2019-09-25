Арсеньев, Приморский край, 25 сентября, 2019, 05:50 — ИА Регнум. Авиационный завод «Прогресс», расположенный в приморском городе Арсеньеве, анонсировал предстоящее массовое сокращение своих работников, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Эрнст Нойшуль. Безработные. 1931

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До конца года на «Прогрессе» будет сокращено 220 человек. Это первое «официальное» признание руководством завода факта массового увольнения своих работников. По данным Федерации профсоюзов Приморского края, на 1 января 2018 года на предприятии числились 7 100 работников, а на 1 января 2019 года численность работников авиазавода составила 5 945 человек: таким образом, в течение 2018 года на предприятии были уволены 1 155 человек.

Источник, близко знакомый с ситуацией, пояснил, что сокращения связаны с окончанием программы производства вертолётов Ка-52, выполняемой по гособоронзаказу, а также фактическим срывом развёртывания производства машин гражданского назначения.

В феврале 2018 года бывший в то время замминистра обороны Юрий Борисов заявил журналистам, что в рамках госпрограммы вооружения на 2018−2027 годы Минобороны готово будет закупить 114 вертолётов Ка-52, модернизированных с учётом опыта, полученного во время боевого применения машин данного типа в сирийской кампании.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2019 года глава холдинга «Вертолёты России» Андрей Богинский подтвердил готовность завода «Прогресс» приступить к выполнению нового контракта по производству «более 100» модернизированных вертолётов Ка-52. Однако источники, знакомые с ситуацией, утверждают, что производство модернизированных машин начнётся на предприятии не ранее 2021 года, что во многом и объясняет массовые увольнения специалистов, которым руководство предприятия не может на этот срок обеспечить занятость.