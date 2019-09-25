Нижний Новгород, 25 сентября, 2019, 05:43 — ИА Регнум. Управление МВД РФ по Нижнему Новгороду объявило аукцион на оказание услуг по содержанию лошадей отдельного кавалерийского взвода. Начальная цена лота составляет более 9,5 млн рублей, итоги тендера подведут 4 октября 2019 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Верхом на лошади

Речь идёт о 18 лошадях взвода и их содержании с 1 января до 31 октября 2021 года. Торги проводятся только среди у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций. Начальная цена лота — 9 572 400 рублей. Оплачивать контракт будут средствами федерального бюджета. Услуги конюшен для лошадей взвода оценили в 957 240 рублей в месяц.

В задачи победителя тендера входит предоставление денников, предоставление кормов на каждую лошадь, в числе которых овёс, сено, пшеничные отруби и соль, а также ветеринарное обслуживание, вакцинация лошадей против гриппа, дерматомикоза, лептоспироза, ринопневмании, сибирской язвы, дегельминтизации и в случае необходимости их лечение. Также в стоимость входит перековка лошадей, ортопедическая ковка, предоставление набора конкурных препятствий, открытой левады для выгула, а также по мере необходимости — крытого отапливаемого манежа, со специальным грунтом для тренировок и работы с лошадьми, летнего стадиона.

Напомним, а тем временем в Татарии в апреле 2019 года на продажу выставили четырёх племенных лошадей стоимостью по 41 тыс. рублей за каждую.

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