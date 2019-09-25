Киев разоблачил Москву, в Латвии заявили о российской угрозе: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 25 сентября, 2019, 08:00 — ИА Регнум.
- Заявление Кириенко о взрыве на военном полигоне под Архангельском;
- В Латвии назвали главные угрозы — Китай и Россия;
- В Киеве «разоблачили» секретный план России;
- В России могут отменить банковский роуминг;
- Регионы наделят правом запретить «рюмочные» в жилых домах.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 10:00 мск.
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