Нижний Новгород, 25 сентября, 2019, 05:28 — ИА Регнум. Нижегородстат, исходя из трат на один квадратный метр общей площади жилья, подсчитал расходы нижегородцев на жилищно-коммунальные услуги в первом полугодие 2019 года. Дороже всего обходилось отопление, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Плата за ЖКХ

За жилищные услуги, куда входит также и содержание жилья, нижегородцы в январе-июне 2019 года платили по 34,09 рубля за «квадрат» общей площади, за капремонт — 6,27 рубля, холодное водоснабжение — 5,1 рубля, водоотведение — 5,04 рубля, горячее водоснабжение — 14,56 рубля, сетевой газ — 11,41 рубля, обращение с отходами — 5,5 рубля. Отопление обходилось по 36,92 рубля, а электроснабжение — 10,66 рубля.

Население в рассматриваемом периоде оплатило не 100% поставленных услуг, а только 96,6%.

Из общей численности семей 5,6% получают субсидии, средний размер которых 1692 рубля. Разные меры соцподдержки в данной сфере также имеют право получить 869,7 тыс. человек при среднем показателе на одного получателя 805 рублей.

Напомним, в начале июля 2019 года Институт проблем естественных монополий обнародовал итоги своего исследования о росте тарифов. Из этого документа следует, что средняя нижегородской семья тратит на ЖКХ порядка 11,3% от своих доходов, то есть около 7,1 тыс. рублей. С 1 июля 2019 года в Нижегородской области подорожали некоторые услуги ЖКХ, потому и расходы выросли.

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