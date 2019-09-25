Нью-Йорк, США, 25 сентября, 2019, 05:28 — ИА Регнум. Со стороны США было «щедростью» дать возможность представителям России приехать на Генассамблею, иронически заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров на открытии заседания Астанинского формата.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Лавров

«Я рад, что эта возможность представилась нам здесь, в Нью-Йорке, рад, что в принципе получил американскую визу, в отличие от некоторых членов моей делегации. Это довольно «щедро» со стороны Вашингтона», — сказал Лавров.

Читайте также:Госдеп прокомментировал ситуацию с визами для делегации России на ГА ООН

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Лавров 24 сентября на Генассамблее заявил, что десять человек из России не смогли приехать в США для участия в этом мероприятии, поскольку им не дали визы. Он назвал эту ситуацию позорной для Штатов.