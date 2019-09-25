Якутск, 25 сентября, 2019, 05:29 — ИА Регнум. Природоохранная прокуратура обнаружила в зоопарке «Орто-Дойду» в Якутии нарушения ветеринарных правил содержания белых медведей, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на надзорный орган республики.

Putin.kremlin.ru Белые медведи

Читайте также: В новосибирский зоопарк прибыла арктическая волчица

В ходе проверки выяснилось, что работники зоопарка закупили мясо для белых медведей без ветеринарных документов, таким образом нельзя установить чем кормят животных.

Также выявили, что прививки против бешенства белым медведям не ставили, не проводили дезинфекции и дезинсекции.

По выявленным нарушения директор зоопарка «Орто-Дойду» и юрлицо получили штрафы.

Как сообщало ИА REGNUM, зоопарк в Новосибирске пополнился ещё одним питомцем — самкой арктического волка из зоопарка Ижевска.