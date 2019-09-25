Нью-Йорк, США, 25 сентября, 2019, 05:16 — ИА Регнум. Совет Безопасности ООН пора реформировать, заявил японский премьер-министр Синдзо Абэ на Генассамблее ООН.

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«Для ООН, которая проделала путь в три четверти века с момента своего образования, совершенно необходима структурная реформа, в особенности — Совета Безопасности», — сказал Абэ.

Ранее о необходимости реформировать СБ ООН заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров, пояснив, что если структура будет работать по-старому, то она не будет «отражать изменившуюся геополитическую реальность».

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