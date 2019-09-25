Вашингтон, 25 сентября, 2019, 05:14 — ИА Регнум. Избирательный штаб американского президента Дональда Трампа создал группу по защите от импичмента, в которую всего за $5 может вступить любой желающий. Об этом сообщила пресс-служба штаба.

Gage Skidmore Дональд Трамп

В сообщении говорится, что более 150 членов Демократической партии США в Конгрессе поддержали импичмент Трампа. Для противодействия информкампании демократов и их попыткам выдвинуть импичмент президент Трамп и распорядился создать специальную группу.

В группу, в которой будут состоять «только самые преданные сторонники» американского лидера, может вступить любой желающий. Ему необходимо заплатить минимальный взнос в размере $5. Также на сайте штаба можно внести пожертвования в размере от 15 до 45 долларов США.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси объявила о начале процедуры импичмента американского президента Дональда Трампа. Основанием для этого послужил недавний телефонный разговор Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, в ходе которого американский президент якобы оказывал давление на своего коллегу.