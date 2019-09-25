Нью-Йорк, США, 25 сентября, 2019, 05:07 — ИА Регнум. О готовности встретиться с северокорейским лидером Ким Чен Ыном без предварительных условиях заявил японский премьер-министр Синдзо Абэ на Генассамблее ООН.

Иван Шилов ИА REGNUM Синдзо Абэ

«Полон решимости встретиться с председателем Кимом без каких-либо предварительных условий», — сказал Абэ.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 23 сентября американский президент Дональд Трамп заявил о планах по возможной встрече с Кимом «в скором времени».