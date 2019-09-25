Якутск, 25 сентября, 2019, 05:09 — ИА Регнум. Якутская природоохранная прокуратура выявила ряд нарушений в содержании белых медведей в республиканском зоопарке «Орто-Дойду» имени В.Г. Алексеева. Директору зоопарка назначен штраф, сообщается на сайте прокуратуры Республики Саха (Якутия).

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Руководству зоопарка вменяются нарушения ветеринарного законодательства, проявившиеся: в приобретении продуктов питания для белых медведей без ветеринарных сопроводительных документов; в отсутствии вакцинации животных от эндопаразитов и лабораторных исследований на наличие гельминтов; в отсутствии актов на дезинфекцию, дезинсекцию, дезинвазию вольеров.

В сообщении говорится, что нарушения, отмеченные в представлении на адрес руководства учреждения от 26 августа, были устранены.

По инициативе прокуратуры должностное лицо — директор зоопарка и юридическое лицо привлечены к административной ответственности по части 1 статьи 10.8 КоАП РФ, с назначением наказания в виде штрафов (3 — 5 тысяч рублей для должностных лиц и 10 — 20 тысяч рублей для юридических лиц).

В зоопарке «Орто — Дойду», находящемся в пятидесяти километрах от Якутска, содержатся более 168 видов животных, в том числе внесенных в Красную книгу. В их числе — два белых медведя.

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