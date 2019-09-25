Казань, 25 сентября, 2019, 04:33 — ИА Регнум. Конкурсный управляющий обанкроченного 2,5 года назад «Татфондбанка» обнародовал данные о расходах на предстоящие три месяца. На административно-хозяйственные цели в период с 1 октября по 31 декабря 2019 года планируется потратить более 251,526 млн рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Из общей суммы на судебные издержки, в том числе связанным с ликвидацией банка, придётся 184,928 млн рублей.

Расходы на конкурсное производство с момента объявления банка банкротом весной 2017 года и по конец июля 2019 года уже составили 2 312 382 000 рублей.

Напомним, некогда крупнейший банк Татарии лишился лицензии в марте 2017 года, в апреле он был обанкрочен. 19 сентября 2019 года банку продлили срок процедуры ещё на полгода — до 10 февраля 2020 года. На начало августа 2019 года у ТФБ есть обязательства перед 18 079 кредиторами на сумму свыше 167,904 млрд рублей.

Одновременно с конкурсным производством расследуются уголовные дела. По ряду эпизодов по уголовному делу экс-главы правления, бывшего депутата Госсовета РТ Роберта Мусина уже перешли к судебным разбирательствам.