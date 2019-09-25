Якутск, 25 сентября, 2019, 04:18 — ИА Регнум. Авиакомпания «Якутия» планирует запустить рейсы из столицы республики в Санью (Китай) с 30 октября, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Johannes Самолёт Boeing 737 авиакомпании «Якутия»

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По информации авиаперевозчика, рейсы на Boeing-737−700 будут из Якутска в Санью с посадкой в Благовещенске. Время вылета из республики в 18:05 по местному времени, прибытие в Благовещенск в 20:20. Вылет из Благовещенска в 22:20 и прибытие в Санью в 03:10.

Как сообщало ИА REGNUM, «Якутия» с 19 октября запускает рейс из столицы республики в Минводы Ставропольского края.