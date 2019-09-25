Москва, 25 сентября, 2019, 03:27 — ИА Регнум. Проект федерального закона, позволяющего знать о животных все — регламентирующего ведение их реестра, будет внесен Министерством сельского хозяйства России на рассмотрение правительства РФ в октябре, сообщает газета «Известия».

Телёнок

Вопрос об ускорении разработки закона о ветеринарной безопасности и правил идентификации домашних животных депутаты Госдумы намерены поднять 25 сентября, в ходе «правительственного часа» с министром сельского хозяйства Дмитрием Патрушевым.

«Нужно навести порядок, чтобы каждое животное было идентифицировано, чтобы видеть его биографию. Это касается и племенной работы, и работы, связанной с прививками. Нужно, чтобы всё это было прописано в законе, и он был прямого действия», — отметил первый заместитель комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Плотников.

Законопроект, в частности, предполагает, что учет животных будет осуществляться специалистами Госветслужбы и аттестованными специалистами безвозмездно и будет направлен только на обеспечение безопасности людей.