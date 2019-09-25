Тегеран, 25 сентября, 2019, 03:54 — ИА Регнум. Сирийцы, а не иностранные государства, должны быть тем субъектом, который прежде всего будет заниматься политическим урегулированием в стране, заявил на Генассамблее ООН иранский министр иностранных дел Джавад Зариф.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Сирийский флаг

На встрече по сирийскому урегулированию Зариф отметил, что после завершения формирования Конституционного комитета Сирии «сирийцам надо дать возможность взять на себя ведущую роль», а другие страны не должны оказывать давление.

Читайте также: Названа дата первого заседания Конституционного комитета Сирии

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 24 сентября сирийский министр иностранных дел Валид Муаллем назвал дату первого заседания Конституционного комитета Сирии — 30 октября 2019 г.