Сосновоборск, Красноярский край, 25 сентября, 2019, 03:17 — ИА Регнум. Прокуратура города Сосновоборска (Красноярский край) встала на сторону школьника с причёской «под Ибрагимовича».

Krasproc.ru Прокуратура Красноярского края

Как сообщили ИА REGNUM в прокуратуре Красноярского края, ведомство провело проверку по факту запрета администрацией школы носить четверокласснику причёску с осветлёнными волосами, убранными в пучок.

Сотрудники прокуратуры пришли к выводу, что требование директора школы изменить причёску мальчика «противоречит положениям законодательства об образовании, ограничивает его право на самовыражение». Также в ведомстве указали на то, что администрация школы незаконно «предала гласности» сведения о несовершеннолетнем без согласия его родителей.

Прокурор Сосновоборска внёс представление в адрес руководителя управления образования администрации города. На незаконные положения правил о единой школьной форме и внешнем виде в школе Сосновоборска принесены протесты.

Как сообщало ИА REGNUM, о конфликте в сосновоборской школе №4 стало известно в сентябре 2019 года. Родители четвероклассника Прохора N заявили, что ребёнку в школе в некорректной форме «рекомендовали» сменить причёску. В противном случае его грозились перевести на домашнее обучение.

Прохор N — фанат футболиста Златана Ибрагимовича. Необычную причёску он сделал для того, чтобы быть похожим на своего кумира.

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По данному факту начало проверку следствие.

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А министр образования Красноярского края Светлана Маковская извинилась перед родителями мальчика за действия руководства образовательного учреждения.