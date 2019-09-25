Вашингтон, 25 сентября, 2019, 03:13 — ИА Регнум. В Конгрессе США рассматривалось предложение о выделении $1 млрд мелким провайдерам в стране для замещения сетевого оборудования китайских корпораций Huawei и ZTE, сообщает агентство Reuters.

Kārlis Dambrāns Эмблема Huawei

По мнению конгрессменов, выделенные деньги должны пойти на замену сетевого оборудования китайских компаний на более безопасное с точки зрения национальной безопасности. Решение Конгресс США по этому законопроекту будет принимать 27 сентября. Представители компании Huawei эту ситуацию не прокомментировали.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 сентября глава компании Huawei Жэнь Чжэнфэй не исключил возможность продажи американским компаниям лицензии на изготовление оборудования для сетей 5G. Он подчеркнул, что китайская корпорация открыта для диалога, если того желают американские власти.