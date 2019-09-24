Нью-Йорк, США, 25 сентября, 2019, 02:40 — ИА Регнум. Американская позиция в отношении Тегерана сильная и, вероятно, удастся добиться положительных для США изменений иранской внешней политики, сообщил журналистам президент Штатов Дональд Трамп.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«Думаю, что они хотят что-то сделать, и с их стороны это будет разумно», — заявил Трамп.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Трамп в ООН обвинил Иран в атаках на нефтеперерабатывающие заводы Саудовской Аравии. Он назвал предприятия, в отношении которых Вашингтон ввёл санкции из-за этого инцидента.