Манагуа , 25 сентября, 2019, 01:35 — ИА Регнум. Полиция Никарагуа задержала троих подозреваемых в минировании моста Пуэрто-Коринто на западе страны, сообщает агентство Reuters со ссылкой на родственников задержанных.

Victor Арест

«Мой сын был арестован 22 сентября в четыре часа дня», — заявила мать одного из задержанных.

Отмечается, что все задержанные являлись активистами оппозиционных движений в Никарагуа. Полиция не прокомментировала информацию о взрывах и задержанных.

Ранее в американских СМИ появилась информация, что в Никарагуа произошла серия взрывов. В частности, в результате одного из взрывов пострадал мост Пуэрто-Коринто. По некоторым данным, ответственность за произошедшее взяла на себя одна из оппозиционных группировок в Никарагуа.