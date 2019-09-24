Кишинёв, 25 сентября, 2019, 01:28 — ИА Регнум. Премьер-министр Молдавии Майя Санду 24 сентября представила сегодня отчет п итогам первых 100 дней возглавляемого ею правительства. Как передает ИА REGNUM, главными достижениями она назвала отстранение от власти олигарха Владимира Плахотнюка, который бежал из страны, ликвидацию коррупционных схем, прекращение политических преследований и начало важных реформ в юстиции.

Pdm.md Владимир Плахотнюк

Санду отметила, что правительству удалось вывести страну из международной изоляции и разморозить финансовую помощь со стороны ЕС и МВФ. Премьер уверена, что нынешнее правительство Молдавии — «самое честное за всю историю страны».

Главным же проблемой, по ее словам, стала нехватка квалифицированных и некоррумпированных кадров для проведения реформ и управления страной. А некоторые из ставленников прежней власти во власти, по ее словам, занимаются саботажем.