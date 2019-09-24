Красноярск, 25 сентября, 2019, 01:17 — ИА Регнум. Розничная сеть «Магнит» начала внутреннюю проверку по факту избиения охранниками покупателя в магазине сети в Красноярске, сообщает региональный портал Newslab.

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По информации пресс-службы торговой сети, инициатором конфликта является покупатель, который нанес работнице магазина несколько ударов, после чего попытался скрыться. И уже после этого, как видно из распространенного в сети видео, совершившего кражу молодого человека «настигли» сотрудники охранной фирмы.

Напомним, инцидент произошел в Красноярске 24 сентября. На сайте регионального телеканала было опубликовано видео, на котором двое мужчин в черных футболках с дубинками преследуют и избивают молодого человека на улице Тельмана, поблизости с супермаркетом сети «Магнит».

Ранее местные СМИ сообщали о том, что управлением МВД Красноярска проводится проверка инцидента.

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