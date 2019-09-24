Нью-Йорк, США, 25 сентября, 2019, 00:47 — ИА Регнум. Нижнее бельё, в котором 24 сентября появилась на Генеральной Ассамблее ООН Иванка Трамп, обратило на себя внимание.

Michael Vadon Иванка Трамп

СМИ опубликовали фотографии, после просмотра которых у пользователей интернета создалось впечатление, что Трамп пришла без верхней части нижнего белья.

Уточняется, что на ней была юбка Prada с 3D-изображением роз, рубашка голубого цвета и чёрные туфли. На Генассамблее ООН Трамп выступала на ежегодном саммите Concordia.