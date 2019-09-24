Москва, 25 сентября, 2019, 00:45 — ИА Регнум. Смена власти в Молдавии негативно повлияла на ход переговорного процесса с Молдавией. Как передает ИА REGNUM, об этом заявил президент ПМР Вадим Красносельский на встрече в Москве с заместителем председателя Комитета по международным делам Совета Федерации Фаритом Мухаметшиным.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг ПМР

По словам президента ПМР, в последнее время количество проблем не сокращается, как было в предыдущие два года, а растёт. «Жизнь движется вперёд. Обстоятельства меняются. Приднестровье находится в непростом положении, на которое оказывают влияние — порой негативное — внешние факторы», — добавил Вадим Красносельский.

Стороны говорили также о запланированном на октябрь заседании в формате «5+2» в Братиславе и нынешнем торможении хода переговорного процесса.