Вашингтон, 25 сентября, 2019, 00:31 — ИА Регнум. Стенограмма телефонного разговора президента США Дональда Трампа и украинского президента Владимира Зеленского будет опубликована 25 сентября. Об этом заявил американский лидер на своей странице в Twitter.

President.gov.ua Владимир Зеленский во время визита в США

«Сейчас я представляю нашу страну в ООН, но уже распорядился опубликовать завтра полную и не отредактированную стенограмму моего телефонного разговора с президентом Украины Зеленским», — заявил Трамп.

Он добавил, что после обнародования стенограммы все смогут убедиться, что в разговоре не было ничего компрометирующего. Трамп также в очередной раз назвал информкампанию против него «охотой на ведьм».

Как сообщало ИА REGNUM, 23 сентября президент США Дональд Трамп заявил, что не оказывал на своего украинского коллегу Владимира Зеленского давления в ходе телефонного разговора. Он отметил, что не пытался заставить украинского президента начать расследование против Джо Байдена и его сына в обмен на военную помощь США.