Нью-Йорк, США, 24 сентября, 2019, 23:58 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что в ситуации на Украине в последний месяц наблюдается прогресс. Об этом он заявил, выступая на 74-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

President.gov.ua Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский

«Президент Зеленский сделал первый шаг, президент Путин смог ответить. В последние недели мы наблюдаем прогресс», — отметил французский лидер.

В ходе своего выступления Макрон также сообщил, что в ближайшие недели ожидается встреча лидеров стран «нормандской четвёрки».

Напомним, в начале сентября между Москвой и Киевом состоялся обмен заключёнными по формуле «35 на 35». В том числе в России были помилованы одиннадцать осуждённых украинских граждан и освобождены 24 украинских военных моряка, арестованных в результате провокации в Керченском проливе. В настоящее время стороны ведут переговоры по новому этапу обмена.

Первая с осени 2016 года встреча в «нормандском формате», как ожидается, может состояться в октябре. Российская сторона готова к проведению встречи в Париже, как предлагает Эммануэль Макрон, при условии предварительного согласования ряда вопросов, сообщили ранее в Кремле.

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