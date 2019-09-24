Вашингтон, 24 сентября, 2019, 23:56 — ИА Регнум. Американская корпорация Sikorsky представила модульный комплект для вертолётов HH-60W, также известных как «Чёрный ястреб», позволяющий быстро превратить транспортный воздушный аппарат в ударную машину, сообщает 24 сентября интернет-портал Defence Blog.

Игрушечный вертолёт

В комплект включены оборудование для боевой навигации и специальной связи, которое быстро устанавливается благодаря открытой архитектуре авиационного оборудования FACE (Future Airborne Capability Environment).

Авторы проекта заявляют, что это не только позволит снизить затраты на жизненный цикл воздушной машины, но и расширяет сферу её применения.

Кроме того, архитектуру FACE предлагается применять не только на вертолётах, но и на самолётах. Элементы этой архитектуры уже применяются на ряде воздушных машин таких производителей, как Lockheed Martin и Boeing.