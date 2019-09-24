Нью-Йорк, США, 24 сентября, 2019, 23:54 — ИА Регнум. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил об угрозе «великого перелома» и краха многополярного мира в докладе на Генеральной Ассамблее 2019 года, 24 сентября передает агентство Associated Press.

United States Mission Geneva Антониу Гутерриш

«Мы должны сделать все возможное, чтобы предотвратить великий перелом и сохранить универсальную систему, универсальную экономику… с уважением к международному праву, многополярный мир с сильными многосторонними институтами» , — заявил Гутерриш.

В качестве основных угроз миру Гутерриш отметил возможность войны в Персидском заливе, международный терроризм, рост социального неравенства, а также изменение климата.

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