Уфа, 24 сентября, 2019, 23:50 — ИА Регнум. На базе сельских школ Башкирии заработали 133 образовательных центра «Точка роста». Об этом ИА REGNUM сообщили в министерстве образования республики.

Bashkortostan.ru В школах Башкирии открылись Центры цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»

«Точка роста» — это образовательный центр, где ведется подготовка детей по цифровому, естественно-научному, техническому и гуманитарному профилям. Центры открываются в рамках национального проекта «Образования» по федеральному проекту «Современная школа».

Центры оформлены в едином стиле и оснащены самым современным оборудованием. В частности, в башкирские «Точки роста» закупили ноутбуки, мобильные интерактивные комплексы, 3D-принтеры, аккумуляторные дрели, клеевые пистолеты, электролобзики, медицинские тренажеры и манекены, комплекты первой помощи, имитаторы травм. Также на площадках оборудованы медиазоны, а также зоны шахмат и коворкинга.

В рамках проекта Башкирия получила в 2019 году 208,5 млн рублей на обновление материально-технической базы учреждений образования. По числу инновационных образовательных площадок республика входит в число трех лидеров в России.

ИА REGNUM напоминает, именно 24 сентября в России открыли более 2 тыс. «Точек роста» в 50 регионах РФ. До 2024 года число образовательных центров должно увеличиться до 16 тыс.

Только в этом году объем федеральных средств, направленных на проект «Современная школа», составляет более 3 млрд рублей. До 2024 года на эти цели планируется выделить 290 млрд рублей для обеспечения материально-технической базой, строительства зданий, обновления школьных программ. Строительство новых школ позволит полностью избавиться от третьей смены уже в 2021 году.