Вашингтон, 24 сентября, 2019, 23:47 — ИА Регнум. США серьёзно относятся к своим международным обязательствам по предоставлению виз членам иностранных делегаций для участия в мероприятиях ООН в Нью-Йорке. Об этом заявила 24 сентября представитель Госдепартамента США, комментируя ситуацию с визами для членов российской делегации на Генассамблею ООН.

Флаг США

«Мы оцениваем каждую заявку на выдачу въездной визы на индивидуальной основе и в соответствии с существующим законодательством и обязательствами», — приводит слова американского дипломата ТАСС.

Вместе с тем представитель Госдепартамента отказалась давать разъяснения по ситуации, отметив, что информация по визовым документам «носит конфиденциальный характер в соответствии с законодательством США».

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня стало известно, что десять членов российской делегации не смогли вылететь в Нью-Йорк для участия в 74-й сессии Генассамблеи ООН из-за того, что американская сторона отказалась предоставить им визы.