Исламабад, 24 сентября, 2019, 23:37 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп обратился к Пакистану с просьбой посредничать в переговорах с Ираном, сообщает 24 сентября агентство AFP со ссылкой на премьер-министра Пакистана Имран Хана.

Mohsen Zare Портрет Дональда Трампа на антиамериканской демонстрации в Иране

Стоит отметить, что агентство при этом не приводит никаких официальных подтверждений этой информации.

Напомним, ранее Трамп неоднократно заявлял, что Вашингтону не нужны посредники для переговоров с Тегераном.

Кроме того, президент США отверг предложение президента Франции Макрона о посредничестве в контактах с Ираном.

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф отверг идею о переговорах с США в двустороннем формате. Тегеран готов обсуждать проблемы по формуле «5+1», в рамках которой была заключена многосторонняя сделка по иранской ядерной программе.