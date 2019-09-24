Нью-Йорк, США, 24 сентября, 2019, 23:32 — ИА Регнум. Президент Египта Абдель-Фаттах Ас-Сиси с трибуны ООН призвал США снять санкции и исключить Судан из списка государств-спонсоров терроризма, 24 сентября передает агентство Associated Press.

White House Абдель-Фаттах Ас-Сиси и Дональд Трамп

С аналогичным призывом на Генеральной Ассамблее ООН выступил эмир Катара Тамим бин Хамад аль-Тани.

Судан входит в американский список государств-спонсоров терроризма и находится под санкциями Соединенных Штатов с 1993 года.

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