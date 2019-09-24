Нью-Йорк, США, 24 сентября, 2019, 23:26 — ИА Регнум. Эмир Катара Тамим бин Хамад аль-Тани призвал США исключить Судан из американского списка государств-спонсоров терроризма, 24 сентября передает агентство Associated Press.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Судан

В выступлении на Генассамблее ООН эмир Катара также выразил надежду, что Судан преодолеет политический кризис после отстранения от власти многолетнего главы государства Омара аль-Башира.

«Мы уверены, что народ Судана способен преодолеть сложный переходный период» , — заявил аль-Тани с трибуны ООН.

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