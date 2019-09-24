Нью-Йорк, США, 24 сентября, 2019, 23:18 — ИА Регнум. Президент Южной Кореи Мун Чже Ин призвал к экономическому сотрудничеству с КНДР в обмен на сворачивание северокорейской ядерной программы, 24 сентября передает агентство Associated Press.

President.go.kr Президент Южной Кореи Мун Чже Ин

Мун Чже Ин заявил в своей речи на Генассамблее ООН, что его страна готова «гарантировать безопасность Северной Кореи» и выразил надежду, что «Северная Корея сделает то же самое для Южной Кореи».

Также президент Южной Кореи призвал создать между двумя Кореями «международную мирную зону», в которой должны находиться офисы ООН и других международных организаций.

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