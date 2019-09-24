Грозный, 24 сентября, 2019, 23:10 — ИА Регнум. Запрет на ввоз и распространение электронных сигарет намеревается ввести глава Чечни Рамзан Кадыров на территории Республики. Об этом 24 сентября Кадыров сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Дарья Антонова ИА REGNUM Рамзан Кадыров

Кадыров отметил, что ряд стран уже ввёл запрет на ввоз и распространение, и рекламу вейпов и курительных смесей, а также что уже зафиксирован ряд летальных случаев из-за длительного употребления курительных смесей с помощью вейпов.

Кадыров выразил уверенность в том, что инициативу о запрете вейпов поддержит и парламент, поскольку электронные сигареты представляют собой угрозу для здоровья людей.

Глава Чечни пояснил, что он обсуждал этот вопрос с руководством парламента Чечни, МВД по Чечне, администрации главы и правительства Чечни, Росздравнадзора по региону и членами правительства. В результате обсуждений был сделан вывод, что нельзя позволять молодому поколению гибнуть из-за приёма сомнительных курительных смесей, вейпов, стероидных препаратов, а также потенциально опасных психоактивных веществ, грозящих не только здоровью, но и жизни.

Ранее ИА REGNUM сообщало о выявлении на территории Литвы в продаже 26 видов курительных смесей для электронных сигарет, представляющих опасность для здоровья человека.