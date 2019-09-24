Вашингтон, 24 сентября, 2019, 23:02 — ИА Регнум. США ввели санкции против морских перевозчиков, доставлявших нефть из Венесуэлы на Кубу в обход американских санкций, 25 сентября передает агентство Reuters.

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В числе компаний, попавших в санкционный список, кипрская Caroil Transport Marine, а также Trocana World, Tovase Development и Bluelane Overseas, зарегистрированные на Панаме.

«Все имущество и права на имущество этих организаций в Соединенных Штатах… заблокированы» , — сказано в заявлении министерства финансов США.

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