Нью-Йорк, США, 24 сентября, 2019, 22:59 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский расчитывает на визит в страну президента США Дональда Трампа. Об этом он заявил 24 сентября во время участия в Генассамблее ООН в Нью-Йорке.

Иван Шилов ИА REGNUM Зеленский

«Я ожидаю, что у нас будут очень крутые отношения с США. Я ожидаю, что мы пригласим Дональда Трампа посетить Украину», — приводит заявление Зеленского пресс-служба его офиса.

Президент добавил, что хотел бы видеть с визитами и лидеров других стран, чтобы те «приезжали и видели, какая хорошая Украина». «Надо верить не словам, а глазам», — отметил он.