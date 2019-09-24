Дамаск, 24 сентября, 2019, 22:54 — ИА Регнум. Конституционная комиссия, начавшая работу в Сирии под эгидой ООН, будет обсуждать изменения конституции, вплоть до создания нового основного закона страны, заявил 24 сентября журналистам глава МИД Сирии Валид Муаллем в интервью гостелеканалу Syria TV.

Beshr Abdulhadi Сирия

Министр ответил утвердительно на вопрос журналистов телеканала о том, будет ли комиссия обсуждать поправки в действующую конституцию образца 2012 года.

«Однако это не мешает рассмотреть вопрос создания новой конституции, потому что даже если изменить одну статью, то получится уже новая конституция», — заявил Муаллем в эфире телеканала.

При этом он заявил, что считает существующую конституцию одной из лучших на Ближнем Востоке.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 сентября генсек ООН Антониу Гутерреш объявил об окончательном формировании конституционной комиссии Сирии и сообщил, что она начнёт работать в ближайшие несколько недель.

Напомним, обсуждение изменений сирийской конституции считается одним из условий начала политического урегулирования в Сирии.