Нью-Йорк, США, 24 сентября, 2019, 22:56 — ИА Регнум. Выступление премьер-министра Индии Нарендры Моди в американском штате Техас вспомнил президент США Дональд Трамп и сравнил Моди с Элвисом Пресли. Трамп заявил это 24 сентября журналистам во время встречи с Моди в ходе 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

The White House Нарендра Моди и Дональд Трамп перед десятками тысяч представителей индийской диаспоры

Трамп вспомнил выступление премьер-министра Индии перед десятками тысяч представителей индийской диаспоры в городе Хьюстоне и отметил, что все собравшиеся люди были без ума от Моди. По словам Трампа, Моди был похож на Элвиса Пресли, кумира 60-х и 70-х годов, «короля рок-н-ролла».

Кроме того, Трамп заявил, что испытывает уважение к Моди и восхищается им. Он назвал премьер-министра Индии «отличным джентльменом» и «прекрасным лидером».

Также Трамп пояснил, что, по его мнению, Моди примирил Индию, в которой раньше было много разногласий и борьбы. «Возможно, он отец Индии», — сказал президент США о Моди.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент США Дональд Трамп дал высокую оценку растущим объёмам инвестиций Индии в американскую экономику.