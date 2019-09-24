Нью-Йорк, США, 24 сентября, 2019, 22:35 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп не верит, что проблемы с парламентом и Верховным судом могут привести к отставке премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, 24 сентября передает агентство Reuters.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Отражение

«Я скажу вам, я его хорошо знаю, он никуда не денется» , — заявил Трамп журналистам на Генассамблее ООН.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 24 сентября Верховный суд Великобритании постановил, что решение Джонсона приостановить работу парламента до середины октября было противозаконным. Оппозиция требует отставки Джонсона.

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